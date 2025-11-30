Bloomberg: авиакомпании устранили уязвимость самолетов Airbus A320 к Солнцу

Отмечается, что изначально проблемы появились с той частью ПО, которая отвечает за расчет высоты. При поднятии вверх на большое расстояние оно давало сбой из-за интенсивного солнечного излучения. Как следствие, данные искажались. Все это приводило к массовым задержкам и отменам рейсов. Проблема затронула порядка шести тысяч самолетов Airbus A320.