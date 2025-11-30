Bloomberg: авиакомпании устранили уязвимость самолетов Airbus A320 к Солнцу

Авиакомпании по всему миру за сутки разобрались, как устранить уязвимость программного обеспечения самолетов Airbus A320 к Солнцу. Сейчас проблема уже решена. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники и перевозчиков.
Отмечается, что изначально проблемы появились с той частью ПО, которая отвечает за расчет высоты. При поднятии вверх на большое расстояние оно давало сбой из-за интенсивного солнечного излучения. Как следствие, данные искажались. Все это приводило к массовым задержкам и отменам рейсов. Проблема затронула порядка шести тысяч самолетов Airbus A320.
В один момент ситуация стала настолько критической, что была выпущена экстренная директива. Специалисты сразу начали работу над устранением проблемы. И уже спустя сутки было найдено решение — откат к предыдущей версии ПО.
Впрочем, смена программного обеспечения тоже не была безболезненной. Такие меры стали причиной отмены тысячи рейсов по всему миру. Однако особенно болезненной ситуация была для перевозчиков из США. Поскольку все происходило прямо в День благодарения.