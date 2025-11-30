Ричмонд
Четыре человека убиты и 14 ранены при стрельбе на детском празднике в Калифорнии

Минимум четыре человека убиты и 14 пострадали при стрельбе на детском празднике в городе Стоктон, Калифорния. По словам местных властей, это произошло на дне рождения ребенка, который отмечали в кафе.

Сейчас точные причины случившегося неизвестны. Представитель шерифа заявила, что это может быть преднамеренное нападение. Она уточнила: среди жертв и пострадавших есть дети.

— Наше сообщество заслуживает знать правду, а пострадавшие семьи заслуживают справедливости и всех доступных ресурсов для поддержки, — передает слова вице-мэра города Джейсона Ли KTVU.

Несколько человек также пострадали в казино Grand Sierra Resort в американском штате Невада, где мужчина открыл стрельбу. Правоохранителям удалось задержать нападавшего, которого сразу же доставили в больницу.

Другой инцидент произошел 17 апреля, когда в здание Государственного университета американского штата Флорида вошли два стрелка, вооруженных автоматическими винтовками. Прибывшая на место произошедшего полиция ликвидировала одного нападавшего и задержала второго. Всего тогда пострадали шесть человек.