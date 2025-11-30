Семейная вечеринка закончилась стрельбой: жертвы исчисляются десятками

В американском штате Калифорния во время вечеринки в честь дня рождения произошла стрельба. Погибли четыре человека, еще десять пострадали. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на местные власти.
Отмечается, что жуткий инцидент произошел в Стоктоне, расположенном на севере Калифорнии. Там вечером 29 ноября, по словам вице-мэра города Джейсона Ли, несколько человек устроили вечеринку в честь дня рождения. Однако в какой-то момент началась стрельба. В итоге все закончилось человеческими жертвами. Пострадали 14 человек.
«Из 14 пострадавших четверо погибли, подтвердили сотрудники офиса шерифа», — передает CBS.
При этом полиция не стала полностью подтверждать версию Джейсона Ли. Правоохранительные органы уточнили, что все произошло не во время вечеринки, а во время «семейной встречи».
Не менее скандальный инцидент произошел в среду, 26 ноября. Тогда неизвестный открыл стрельбу прямо возле Белого дома. Пострадали два бойца Национальной гвардии США. По имеющейся информации, они изначально были целью нападавшего. О случившемся уже проинформирован американский лидер Дональд Трамп.