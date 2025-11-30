Семейная вечеринка закончилась стрельбой: жертвы исчисляются десятками

Отмечается, что жуткий инцидент произошел в Стоктоне, расположенном на севере Калифорнии. Там вечером 29 ноября, по словам вице-мэра города Джейсона Ли, несколько человек устроили вечеринку в честь дня рождения. Однако в какой-то момент началась стрельба. В итоге все закончилось человеческими жертвами. Пострадали 14 человек.