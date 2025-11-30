Ричмонд
На Сахалине после гибели рабочих арестован главный инженер

Главный инженер будет находиться в СИЗО до 27 января 2026 года.

Источник: Аргументы и факты

Главного инженера строительной организации арестовали до 27 января 2026 года после обрушения ангара в Южно-Сахалинске, в результате которого погибли рабочие. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По данным ведомства, суд избрал для ранее задержанного инженера меру пресечения в виде заключения под стражу. Он будет находиться в СИЗО до 27 января 2026 года.

Следственное управление СК по Сахалинской области 29 ноября информировало о его задержании по подозрению в нарушении правил безопасности при строительных работах. Действия инженера квалифицируются по части 3 статьи 216 УК РФ.