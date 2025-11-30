Ричмонд
32-летний юрист умер во время процедуры в одной из частных клиник Владивостока

Известный юрист умер во время пересадки волос во Владивостоке.

Источник: Комсомольская правда

32-летний юрист из Владивостока умер во время процедуры по пересадке волос. Предположительно, он не перенес наркоз, передает «Комсомольская правда — “Дальний Восток” со ссылкой на издание “Золотой мост”.

Известный во Владивостоке юрист Андрей Капустин пришел на операцию по пересадке волос в одну из частных клиник. Предположительно, мужчина не перенес наркоз. В издании также сообщили, что следственный комитет проведет проверку по данному факту.

У Андрея Капустина остались жена и маленький ребенок.

«Андрей был не только выдающимся юристом, общественным деятелем, спортсменом, но и любящим мужем и отцом. Мы всегда будем помнить его как человека, который посвятил свою жизнь служению справедливости», — передает соболезнования юридическая компания.

Редакция «Комсомольской правды» выражает соболезнования семье погибшего.