Минниханов поздравил подписчиц в соцсетях с Днем матери: «Спасибо вам за все!»

В размещенном руководителем республике видеоролике дети просят помощи у своих матерей, после чего те помогают им в различных делах.
«Дорогие наши мамы, с праздником! Спасибо вам за всё — доброту, понимание и терпение, за безграничную вашу любовь и заботу!» — подчеркнул Раис РТ.
«Бүген иң кадерле һәм якын кешеләребез — ӘНИләр көне. Барлык әниләрне чын күңелдән бәйрәм белән котлыйм! Әниләрне хөрмәтлик һәм олылыйк, сүзләреннән чыкмыйк, ихлас яратыйк. Аларга озын һәм бәхетле гомер теләп яраткан балалары булып калыйк (в переводе с татарского — “Сегодня день самых дорогих и близких нам людей — День матерей. От всей души поздравляю всех мам с праздником! Мы уважаем и почитаем матерей, искренне любим их. Желаем им долгой и счастливой жизни и остаемся их любимыми детьми”)» — добавил Рустам Минниханов.
В России День матери отмечается в последнее воскресенье ноября, которое в этом году пришлось на 30-е число.