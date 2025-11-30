Рентгенолог в Гатчине попросил пациентов подождать, «пока он совершит намаз»

Рентгенолог в Гатчинской межрайонной больнице попросил пациентов «подождать, пока он совершит намаз». Среди обратившихся за помощью были пострадавшие на соревнованиях по рукопашному бою дети.
Инцидент произошел еще 22 ноября. Один из местных жителей рассказал о случившемся в Сети и обратился в администрацию учреждения. Представители больницы признали, что медик самовольно отлучился, что является нарушением, и сообщили, что с ним была проведена «разъяснительная беседа».
Они уточнили, что уважают право персонала на свободу вероисповедания, поэтому график дежурств теперь будет учитывать потребность сотрудников в совершении религиозных обрядов. Комитет здравоохранения Ленинградской области добавил, что в тот момент в приемном отделении были пострадавшие.
— Для предотвращения подобных ситуаций были введены четкие правила замещения сотрудников на время их краткосрочного отсутствия на рабочем месте, — передает сообщение газета «Фонтанка».
Другой случай произошел в Саратове, где мужчина ворвался в одну из школ и со словами «Клянусь Аллахом» стал угрожать учащимся. Одного из них он несколько раз толкнул. По предварительным данным, нарушитель спокойствия — родитель ребенка, который повздорил со сверстником.