Рентгенолог в Гатчине попросил пациентов подождать, «пока он совершит намаз»

Другой случай произошел в Саратове, где мужчина ворвался в одну из школ и со словами «Клянусь Аллахом» стал угрожать учащимся. Одного из них он несколько раз толкнул. По предварительным данным, нарушитель спокойствия — родитель ребенка, который повздорил со сверстником.