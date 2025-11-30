В России изучат причины вымирания краснокнижных летучих мышей

Летучая мышь Мегели обитает в странах Средиземноморья, Передней Азии и Закавказья. В России известна только одна колония, которая находится в Карабудахкентской пещере Дагестана. Там за 50 лет численность этих животных сократилась с тысячи особей до 20−30.