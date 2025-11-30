Ричмонд
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России изучат причины вымирания краснокнижных летучих мышей

Ученые в ходе экспедиций оценят состояние колонии животных, их активность и возможное воздействие человека.

ПЕНЗА, 30 ноября. /ТАСС/. Зоологи из Пензенского государственного университета, нацпарка «Мещеры» и заповедника «Дагестанский» проведут мониторинг в местах обитания краснокнижных летучих мышей Мегели и выяснят причины резкого сокращения их численности. Такое наблюдение проводится в России впервые, сообщили ТАСС в пресс-службе университета.

Летучая мышь Мегели обитает в странах Средиземноморья, Передней Азии и Закавказья. В России известна только одна колония, которая находится в Карабудахкентской пещере Дагестана. Там за 50 лет численность этих животных сократилась с тысячи особей до 20−30.

«Ученые из подведомственного Минобрнауки России Пензенского государственного университета, национального парка “Мещеры” и государственного заповедника “Дагестанский” помогут сохранить вымирающий краснокнижный вид летучих мышей — подковоноса Мегели (Rhinolophus mehelyi). Команда проведет мониторинг в местах их обитания и выяснит причины резкого сокращения численности этого вида млекопитающего. Наблюдение проводится впервые в России. Исследование поддержано грантом Президентского фонда природы», — сообщили в вузе.

Проект рассчитан на 1,5 года. Ученые в ходе экспедиций оценят состояние колонии Мегели, активность животных и возможное воздействие человека. Первая экспедиция состоялась в сентябре — участники установили в местах обитания летучих мышей фотоловушки, дата-логгеры и датчики для измерения параметров окружающей среды. Оборудование будет отслеживать посещаемость пещеры людьми, численность млекопитающих и микроклимат. Следующая экспедиция состоится в январе 2026 года.

Как считает профессор кафедры зоология и экологии в Пензенском университете Дмитрий Смирнов, основная причина сокращения численности вида — воздействие человека. Также рассматриваются версии изменения климата и вытеснения подковоносов другими видами летучих мышей. Ученые полагают, что сохранить вид Мегели поможет создание в районе Карабудахкентской пещеры особо охраняемой природной территории.