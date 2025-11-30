Губернатор Текслер поздравил челябинских мам с праздником. Видео

«Сегодня чудесный день для того, чтобы выразить восхищение и поздравить наших мам. Не устаю удивляться тому, насколько вы сильные и прекрасные. Накануне познакомился с несколькими замечательными южноуральскими семьями и их хранительницами очага. Вручил им заслуженные государственные награды за такой непростой, но благодарный материнский труд. Мамы все успевают — растят детей, строят карьеру, поддерживают родных и близких. Мы бесконечно любим вас! С Днем матери!» — написал Текслер в своем telegram-канале.