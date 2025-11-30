В Госдуме предложили расширить программу семейной ипотеки

В документе также предусматривается возможность рефинансирования ранее взятых ипотечных кредитов для этой категории заёмщиков. Сергей Миронов отметил, что существующая система создаёт неравные условия для семей, поскольку льготная ставка 6% доступна либо при наличии ребёнка до семи лет, либо при приобретении жилья в малых городах при условии воспитания двух детей в возрасте 7−18 лет. Парламентарий подчеркнул, что предлагаемое снижение ставки до 4% сделает программу доступнее для большего числа российских семей.