Bloomberg: устранили проблему Airbus A320, связанную с солнечным излучением

«Менее чем через 24 часа после того, как Airbus и Европейское агентство по безопасности полетов выпустили чрезвычайную директиву, перевозчики вернулись к предыдущей версии программного обеспечения для большей части своих парков, что позволило им поддерживать в целом нормальный режим работы», — говорится в публикации Bloomberg.