Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bloomberg: устранили проблему Airbus A320, связанную с солнечным излучением

Авиакомпании вернулись к предыдущей версии программного обеспечения в самолетах, заявило информагентство.

Источник: АиФ Воронеж

Авиакомпании из разных стран смогли оперативно устранить уязвимость на самолетах Airbus A320, связанную с воздействием солнечного излучения, сообщает информагентство Bloomberg со ссылкой на перевозчиков и знакомые с ситуацией источники.

Как заявили представители самой авиастроительной компании Airbus, проблема затронула часть программного обеспечения, которая отвечает за расчет высоты. На больших высотах интенсивное солнечное излучение могло способствовать искажению данных, из-за чего произошли массовые отмены и задержки рейсов.

«Менее чем через 24 часа после того, как Airbus и Европейское агентство по безопасности полетов выпустили чрезвычайную директиву, перевозчики вернулись к предыдущей версии программного обеспечения для большей части своих парков, что позволило им поддерживать в целом нормальный режим работы», — говорится в публикации Bloomberg.