Bloomberg: устранили проблему Airbus A320, связанную с солнечным излучением

Авиакомпании из разных стран смогли оперативно устранить уязвимость на самолетах Airbus A320, связанную с воздействием солнечного излучения, сообщает информагентство Bloomberg со ссылкой на перевозчиков и знакомые с ситуацией источники.
Как заявили представители самой авиастроительной компании Airbus, проблема затронула часть программного обеспечения, которая отвечает за расчет высоты. На больших высотах интенсивное солнечное излучение могло способствовать искажению данных, из-за чего произошли массовые отмены и задержки рейсов.
«Менее чем через 24 часа после того, как Airbus и Европейское агентство по безопасности полетов выпустили чрезвычайную директиву, перевозчики вернулись к предыдущей версии программного обеспечения для большей части своих парков, что позволило им поддерживать в целом нормальный режим работы», — говорится в публикации Bloomberg.