В Братском районе две паромные переправы прекращают работу с 1 декабря

С наступлением холодов и появлением льда на реке безопасно работать паромы уже не могут.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Братском районе с 1 декабря 2025 года закрываются два парома через реку Ия. Как сообщили КП-Иркутск в Дирекции автодорог региона, переправы «Добчур» и «Кантинская» перестанут перевозить людей и машины.

— Это обычная ежегодная ситуация — с наступлением холодов и появлением льда на реке безопасно работать паромы уже не могут. Зимой эти переправы не функционируют, — отмечают в Дирекции.

Когда именно паромы снова откроются весной, станет известно позже — после того, как установится теплая погода и сойдет лед. В ближайшее время должны оборудовать ледовые дороги.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Слюдянском районе ограничили движение транспорта из-за снегопада.