Сбежавшую в Германии блогершу-феминистку Маршенкулову* переобъявили в розыск

МВД повторно объявило в розыск блогера и феминистку Залину Маршенкулову*, признанную в России иноагентом и внесённую в список террористов и экстремистов. В обновлённой карточке ведомства указано, что она «переобъявлена» и разыскивается по статье УК о публичном оправдании терроризма.

Маршенкулову* заочно арестовали ещё весной 2024 года. Тогда следствие заинтересовал её пост в Telegram, где она резко высказывалась об убитом в результате теракта военкоре Владлене Татарском. Тогда блогершу-феминистку объявили в международный розыск. О её местонахождении официально ничего не сообщается, но судя по соцсетям, она проживает в Германии.

Напомним, что военкора Владлена Татарского не стало 2 апреля 2023 года в результате взрыва в кафе в Петербурге. За терактом стояла Дарья Трепова**. Девушка передала Татарскому статуэтку, начинённую взрывчаткой. Её приговорили к 27 годам лишения свободы.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

* Внесена в реестр физлиц-иноагентов и в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

** Внесена в список террористов и экстремистов.