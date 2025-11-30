Сбежавшую в Германии блогершу-феминистку Маршенкулову* переобъявили в розыск

Маршенкулову* заочно арестовали ещё весной 2024 года. Тогда следствие заинтересовал её пост в Telegram, где она резко высказывалась об убитом в результате теракта военкоре Владлене Татарском. Тогда блогершу-феминистку объявили в международный розыск. О её местонахождении официально ничего не сообщается, но судя по соцсетям, она проживает в Германии.
Напомним, что военкора Владлена Татарского не стало 2 апреля 2023 года в результате взрыва в кафе в Петербурге. За терактом стояла Дарья Трепова**. Девушка передала Татарскому статуэтку, начинённую взрывчаткой. Её приговорили к 27 годам лишения свободы.
* Внесена в реестр физлиц-иноагентов и в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
** Внесена в список террористов и экстремистов.