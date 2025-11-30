Прецедент Долиной: как скандал с квартирой изменил рынок недвижимости и сказался на простых россиянах

В августе 2024 года Долина заявила, что стала жертвой мошенников, которые через мессенджер Telegram, выдавая себя за силовиков, убедили ее продать квартиру в Хамовниках и перевести вырученные средства на «безопасные счета». Балашихинский суд приговорил четырех фигурантов дела к срокам от четырех до семи лет колонии и штрафам, а право собственности на квартиру оставил за певицей, отклонив жалобу покупательницы Полины Лурье, которая намерена обжаловать это решение. Как дело Долиной сказывается на простых россиянах — в материале URA.RU.