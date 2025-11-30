Неправильное питание, стрессы и злоупотребление кофе: из-за чего возникают патологии ЖКТ

Заболевания желудочно-кишечного тракта встречаются у всех групп населения. Они являются одними из наиболее распространенных в сравнении с патологиями других органов. Статистика говорит о том, что около 95% населения в той или иной степени нуждается в регулярных консультациях гастроэнтеролога.
Основные причины, которые провоцируют развитие патологий ЖКТ: избыточный вес, курение, злоупотребление алкоголем, неправильное питание и нарушение его режима, стрессы, заболевание сахарным диабетом, злоупотребление газированными напитками и кофе, низкая физическая активность, инфекционные поражения организма.
Как избежать проблем с желудком? Какая профилактика возможна?
1.Соблюдайте режим питания. Полезно есть часто, маленькими порциями. Нежелательно пропускать приемы пищи, особенно завтраки. Перед едой обязательно необходимо тщательно мыть руки и все продукты, которые не будут подвергнуты тепловой обработке. Это обезопасит организм от проникновения в него болезнетворных микроорганизмов.
2.Соблюдайте правильный рацион питания. Стоит сократить употребление жареной, жирной, копченой и пересоленной еды. Кроме того, необходимо увеличить в рационе содержание клетчатки (овощи и фрукты, хлеб с отрубями, каши). Употребляйте как можно больше грубоволокнистой пищи, свежих салатов, старайтесь использовать при готовке меньше уксуса и подобных ему компонентов.
3.Избегайте переедания. Питайтесь в меру, помните, что стандартная порция пищи не должна превышать 300−400 мл, если ее представить в жидком состоянии. С другой стороны, нельзя заставлять себя голодать, есть необходимо упорядоченно и правильно.
4.Контролируйте массу своего тела. Если вы имеете избыточный вес, то нужно попытаться похудеть. Помните, что делать это нужно правильно: снижение веса не должно составлять более 0,5 кг для женщин и 1 кг для мужчин в неделю.
5.Полностью откажитесь от алкоголя. Некачественные спиртные напитки содержат различные красители, химические компоненты, избыточное количество сахара, консерванты и ароматизаторы. Все эти вещества пагубно влияют на пищеварительную систему.
6.Перестаньте курить. При воздействии на организм никотина не существует «нормальной» или минимальной дозы. Чтобы действительно снизить уровень патологического воздействия смол и никотина на органы пищеварения, необходимо отказаться от курения полностью.
7.Научитесь справляться со стрессовыми ситуациями. Старайтесь не нервничать, гуляйте, отдыхайте и полноценно высыпайтесь. Подобные меры не только улучшат состояние пищеварительной системы, но и укрепят ваше здоровье в целом.
8.При сахарном диабете необходимо тщательно контролировать заболевание. Не пренебрегайте рекомендациями лечащего врача, правильно питайтесь, внимательно следите за самочувствием и контролируйте содержание сахара в крови. При появлении болезненных ощущений в ЖКТ необходимо немедленно проконсультироваться со специалистом.
9.Ограничьте употребление газированных напитков и кофе. Безопасная доза кофе составляет в день 300−400 мл готового натурального напитка (2−3 кофейные чашки). Газированных напитков также необходимо пить как можно меньше. Желательно ограничиться одним стаканом за день или полностью от них отказаться.
10.Больше двигайтесь. В норме интенсивная двигательная активность взрослого человека должна составлять минимум 150 минут в неделю. При недостаточности этого показателя постарайтесь его повысить, например, занявшись спортом/
Материал подготовлен в рамках проведения информационно-коммуникационной кампании регионального проекта «Укрепление общественного здоровья».