Неправильное питание, стрессы и злоупотребление кофе: из-за чего возникают патологии ЖКТ

Заболевания желудочно-кишечного тракта встречаются у всех групп населения. Они являются одними из наиболее распространенных в сравнении с патологиями других органов. Статистика говорит о том, что около 95% населения в той или иной степени нуждается в регулярных консультациях гастроэнтеролога.