Космонавт удивился планам NASA по деревне на Луне: насколько реальна идея

Планы NASA по строительству жилой деревни на Луне абсолютно нереалистичны. Об этом заявил летчик-космонавт Федор Юрчихин. Его слова передает РИА Новости.
Астронавт отметил, что на данный момент человечество не обладает достаточными ресурсами для постройки жилой деревни на Луне. Нет ни нормальной концепции возведения зданий, ни средств доставки грузов, ни всего остального.
«Например, жилой модуль — это как модуль станции, это порядка 12−20 тонн. А мы самое большее, что сажали, это луноходы, которые весят меньше тонны. А этот модуль мы ещё должны мягко посадить», — объяснил Юрчихин.
Он добавил, что по этим причинам рассуждения о создании деревни на Луне останутся на уровне слов. Поскольку реализовать подобное попросту невозможно.
«Это нереально абсолютно», — подчеркнул Юрчихин.
Не меньший интерес NASA сейчас проявляет к Марсу. Недавно сообщалось, что там найдены сигналы, которые могут указывать на следы древней жизни. Однако пока информация достоверна не подтверждена. Если удастся найти доказательства и обоснования произошедшего — это может стать величайшим открытием.