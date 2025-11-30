В Красноярске обломок канализационного люка разбил стекло в машине с детьми (видео)

Всё произошло вечером 29 ноября на улице Вейнбаума. Видео с места происшествия появилось в телеграм-канале «ЧП Красноярск». Кадры показывают обстановку в салоне машины после ДТП: разбитое лобовое стекло, повсюду осколки, на переднем пассажирском сиденье — фрагмент канализационного люка.
Женщина-водитель, чудом оставшаяся жива, рассказала, что фрагмент крышки прилетел в лобовое стекло после того, как автомобиль, ехавший впереди, наехал на люк. На месте происшествия автоледи не осталась, так как в машине с разбитым стеклом находились двое детей.
В комментариях к записи красноярцы поздравляют женщину со вторым днем рождения и советуют ей вернуться на место и оформить ДТП, чтобы затем без проблем получить выплаты от страховой компании и претендовать на компенсацию.
«Даже если вы не оформили ДТП сразу, вернитесь и вызовите ГАИ. Оформите его спустя сутки — ничего страшного. Вам оплатят ремонт по страховке», — написал один из пользователей.
Напомним, ранее в Красноярске сотрудники ДПС помогли женщине, которой стало плохо за рулем. Автоледи доставили в больницу и передали медикам.