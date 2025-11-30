Ричмонд
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярский ХК «Енисей» уступил архангельскому «Воднику»

«Енисей» на своем льду уступил архангельскому «Воднику» в матче чемпионата России по хоккею с мячом.

Источник: Комсомольская правда

30 ноября красноярский «Енисей» на своем льду уступил архангельскому «Воднику» в матче чемпионата России по хоккею с мячом. Встреча завершилась со счетом 2:4 в пользу гостей.

В составе хозяев отличились Илья Лопатин и Давид Корешков. Таким образом, сейчас наша команда, потерпевшая четвертое поражение в пяти матчах, находится на восьмой позиции в турнирной таблице.

— Первый тайм был просто провальный, не узнать было ребят. Второй — что-то похожее на хоккей, — говорит главный тренер «Енисея» Виталий Ануфриенко.

Ранее мы писали, что в красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» заработала новогодняя локация — заимка Деда Мороза.