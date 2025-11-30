Красноярский ХК «Енисей» уступил архангельскому «Воднику»

30 ноября красноярский «Енисей» на своем льду уступил архангельскому «Воднику» в матче чемпионата России по хоккею с мячом. Встреча завершилась со счетом 2:4 в пользу гостей.
В составе хозяев отличились Илья Лопатин и Давид Корешков. Таким образом, сейчас наша команда, потерпевшая четвертое поражение в пяти матчах, находится на восьмой позиции в турнирной таблице.
— Первый тайм был просто провальный, не узнать было ребят. Второй — что-то похожее на хоккей, — говорит главный тренер «Енисея» Виталий Ануфриенко.
Ранее мы писали, что в красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» заработала новогодняя локация — заимка Деда Мороза.