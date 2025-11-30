16 БПЛА уничтожили и перехватили в течение ночи в Ростовской области

В течение прошедшей ночи в Ростовской области уничтожили и перехватили 16 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом говорится в телеграм-канале Минобороны России.
По данным региональных властей, воздушную атаку отразили в городе Гуково, Новошахтинске, Чертковском и Мясниковском районах.
В частности, в городе Гуково пострадала котельная, от которой отапливают 128 многоэтажек, две больницы, четыре школы и шесть детсадов. На месте работают саперы. В Новошахтинске потушили возгорание на промышленном предприятии, огнем было охвачено 50 кв. метров.
Предварительно, пострадавших среди людей нет.
