16 БПЛА уничтожили и перехватили в течение ночи в Ростовской области

Информацию по сбитым за ночь беспилотникам предоставили в Минобороны России.

Источник: Комсомольская правда

В течение прошедшей ночи в Ростовской области уничтожили и перехватили 16 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом говорится в телеграм-канале Минобороны России.

По данным региональных властей, воздушную атаку отразили в городе Гуково, Новошахтинске, Чертковском и Мясниковском районах.

В частности, в городе Гуково пострадала котельная, от которой отапливают 128 многоэтажек, две больницы, четыре школы и шесть детсадов. На месте работают саперы. В Новошахтинске потушили возгорание на промышленном предприятии, огнем было охвачено 50 кв. метров.

Предварительно, пострадавших среди людей нет.

