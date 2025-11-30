«Скульптура должна олицетворять красоту, а тут что?»: в Троицке предложили установить памятник «Семья солдата СВО», но жители против

Троицкий скульптор Александр Тимофеев предложил установить новый памятник — «Семья солдата СВО». На инициативу откликнулся глава города Дмитрий Гатов. Монумент инициативная группа предложила разместить вблизи дома ветеранов. Администрация запустила голосование для горожан. У самих же троичан, судя по комментариям в соцсети, скульптура вызывает неоднозначные эмоции.
— Идея очень хорошая, но нужны правильные пропорции, — пишет Ольга. — Надо переделать, и чтобы приняла комиссия из наших уважаемых художников и фотографов, пока они не одобрят, не устанавливать.
— Я, конечно, понимаю человек мастерил, старался. Но… без обид, — говорит Вероника.
— Ну если «прославить» Троицк по федеральным каналам и соцсетям, как это было с «Аленушкой», то пойдет, а так однозначно нет, — пишет Павел.
— Скорбящая семья — зачем? Мне кажется, не надо. Есть ведь у нас в сквере Памяти — скорбящая мать. И хватит. Во-первых и скульптура неудачная, и уж если хочется выразить боль семьи, то выбрать другой фрагмент, — добавляет Лариса.
Между тем Дмитрий Гатов объяснил: решение о размещении памятника будет принято только с согласия жителей.
Напомним, в 2019 году в городе уже поставили памятник скульптора-самоучки Александра Тимофеева — «Ладони судьбы».