Хоккеисты «Байкал-Энергии» одержали победу в первом матче сезона

Игра завершилась со счетом 7:3.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 30 ноября. 29 ноября в Ледовом дворце «Байкал» прошел матч-открытие сезона 2025/2026 Всероссийских соревнований по хоккею с мячом Высшая лига (0+). Иркутская «Байкал-Энергия» обыграла команду «Восток» из Арсеньева со счетом 7:3.

Как сообщается в тг-канале (18+) хоккейного клуба, мячи в ворота соперников забросили: оформивший пента-трик Евгений Легалин, Никита Колмаков и Александр Иванов.

Тренер «Байкал-Энергии» Дмитрий Завидовский остался доволен первым матчем.

«Мы все делаем правильно. Но почивать на лаврах пока рано, ведь впереди ещё множество непростых встреч с соперниками. Ребята проявили все свои лучшие качества — они боролись до последнего момента и показали, на что способны. Все это благодаря мощной поддержке наших болельщиков. Мы играем для вас, и каждая победа — это общая заслуга!», — уточнил он.

Сегодня проходит вторая игра между «Байкал-Энергией» и «Востоком».

Ранее хоккейный клуб «Байкал-Энергия» объявил о масштабной новой стратегии развития, направленной на воспитание местных талантов и укрепление позиций в профессиональной хоккее. Центральным элементом стратегии стало создание детских филиалов и круглогодичных кортов в Иркутской области. Такой подход позволит сделать хоккей с мячом доступным и массовым видом спорта.