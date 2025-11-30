Хоккеисты «Байкал-Энергии» одержали победу в первом матче сезона

«Мы все делаем правильно. Но почивать на лаврах пока рано, ведь впереди ещё множество непростых встреч с соперниками. Ребята проявили все свои лучшие качества — они боролись до последнего момента и показали, на что способны. Все это благодаря мощной поддержке наших болельщиков. Мы играем для вас, и каждая победа — это общая заслуга!», — уточнил он.