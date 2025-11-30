Самарский космонавт Олег Кононенко рассказал, почему не полетит на Марс

Кононенко — один из самых опытных российских космонавтов. Он совершил пять полётов, последний из которых проходил с сентября 2023 по 2024 год. За пределами Земли он суммарно провёл 1110 дней, 14 часов и 57 минут, а свой 60-летний юбилей встретил на орбите. Космонавт удостоен звания Героя России и Туркменистана, а также является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».
Оценив перспективы межпланетного перелёта, Кононенко пояснил, что человечество пока не готово к таким миссиям: основная опасность заключается в воздействии радиации за пределами защитных поясов Земли. Космонавт отметил, что галактическое излучение способно нанести человеку необратимый вред и фактически «выжечь» экипаж ещё до достижения Красной планеты.
«Мы не готовы к полету на Марс, поэтому сейчас не согласился бы на это. Самая основная проблема — это радиация. У нас есть такое понятие, как “накопленная доза радиации”. Вылетев за нашу защиту, радиационные пояса, столкнувшись с галактическим излучением, доберемся до планеты, изнуренные лучевой болезнью», — уточнил Кононенко.
После этих слов он подчеркнул, что, по его мнению, столь серьёзные последствия могут привести к летальному исходу. Космонавт добавил, что предпочёл бы дождаться решения проблемы радиационной безопасности, после чего с готовностью отправился бы на Марс — именно так его слова передаёт издание 63.ru.
