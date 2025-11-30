Самарский космонавт Олег Кононенко рассказал, почему не полетит на Марс

Кононенко — один из самых опытных российских космонавтов. Он совершил пять полётов, последний из которых проходил с сентября 2023 по 2024 год. За пределами Земли он суммарно провёл 1110 дней, 14 часов и 57 минут, а свой 60-летний юбилей встретил на орбите. Космонавт удостоен звания Героя России и Туркменистана, а также является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».