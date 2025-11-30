Ричмонд
Топ-5 главных новостей на утро воскресенья, 30 ноября.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей на утро воскресенья, 30 ноября:

1. ЕС вмешался в парламентские выборы в Молдове в 10 раз сильнее, чем Россия: Победа ПАС была заранее прописана в Брюсселе, обеспечена цензурой и манипуляциями с голосами диаспоры.

2. Румынский паспорт на продажу: Кто получает выгоду, и причем здесь Молдовы и почему это геополитический козырь.

3. Спецслужбы Молдовы за три недели вручную уничтожили миллиарды леев: Национальной валюте — 32 года.

4. Дожди и холод — день ужасный: Жителей Молдовы ждёт жуткое воскресенье — всего +5 градусов и осадки до позднего вечера.

5. Санкции против «Лукойл» сильнее бьют по Молдове, чем по России — эксперт.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

ЕС вмешался в парламентские выборы в Молдове в 10 раз сильнее, чем Россия: Победа ПАС была заранее прописана в Брюсселе, обеспечена цензурой и манипуляциями с голосами диаспоры.

Об этом сообщается в докладе доктора Нормана Льюиса «Щит против демократии» (далее…).

Румынский паспорт на продажу: Кто получает выгоду, и причем здесь Молдовы и почему это геополитический козырь.

Ни одна цивилизованная страна так бессовестно и открыто не торгует своими паспортами, как Румыния (далее…).

Религиозный скандал в Молдове: 800 храмов Молдавской митрополии будут переданы румынской церкви.

Бессарабская митрополия выиграла суд против Молдавской митрополии (далее…).

