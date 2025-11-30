Топ-5 главных новостей на утро воскресенья, 30 ноября:
1. ЕС вмешался в парламентские выборы в Молдове в 10 раз сильнее, чем Россия: Победа ПАС была заранее прописана в Брюсселе, обеспечена цензурой и манипуляциями с голосами диаспоры.
2. Румынский паспорт на продажу: Кто получает выгоду, и причем здесь Молдовы и почему это геополитический козырь.
3. Спецслужбы Молдовы за три недели вручную уничтожили миллиарды леев: Национальной валюте — 32 года.
4. Дожди и холод — день ужасный: Жителей Молдовы ждёт жуткое воскресенье — всего +5 градусов и осадки до позднего вечера.
5. Санкции против «Лукойл» сильнее бьют по Молдове, чем по России — эксперт.
