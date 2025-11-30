Помощь маме: какие новые меры поддержки появились в России

Также по всей стране особое внимание уделяют поддержке студенческих семей. По данным Минобрнауки России, в вузах их более 28 тыс. Из них около половины пар — молодые родители. Совмещать учебу, воспитание детей и работу помогают комнаты матери и ребенка и группы кратковременного пребывания, которые открывают прямо в образовательных учреждениях. Наравне со студентами ими также с удовольствием пользуются преподаватели и другие сотрудники.