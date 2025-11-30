Помощь маме: какие новые меры поддержки появились в России

Мама всегда выслушает, поймет и постарается помочь. Любовь мамы мы ощущаем каждый день, а в последнее воскресенье ноября получаем отличный повод напомнить ей о своей — в День матери.
С 2025 года будущих, молодых и опытных мам в нашей стране поддерживает национальный проект «Семья». С его появлением стал гораздо шире список не только федеральных, но и региональных мер поддержки для беременных и женщин с детьми. Рассказываем, как именно государство помогает мамам.
Спектр возможностей.
Флагманские программы, вошедшие в нацпроект, действуют уже не первый год и хорошо известны жителям нашей страны. Речь о материнском капитале, льготной семейной ипотеке, социальном контракте.
Но это далеко не все. Так, в 41 регионе при поддержке нацпроекта развивают местные демографические программы. Благодаря этому семьи могут брать напрокат предметы первой необходимости, пользоваться услугами социальных нянь, получать дополнительные выплаты.
Также по всей стране особое внимание уделяют поддержке студенческих семей. По данным Минобрнауки России, в вузах их более 28 тыс. Из них около половины пар — молодые родители. Совмещать учебу, воспитание детей и работу помогают комнаты матери и ребенка и группы кратковременного пребывания, которые открывают прямо в образовательных учреждениях. Наравне со студентами ими также с удовольствием пользуются преподаватели и другие сотрудники.
Комнаты матери и ребенка — это пространства, где есть все необходимое для ухода за малышом, кормления и отдыха. А в группах кратковременного пребывания воспитатель на несколько часов увлечет ребенка играми, книжками, игрушками. Более 220 детских комнат уже открыты, а к 2030 году их число вырастет до тысячи.
Вызвать няню бесплатно.
Один из регионов, где работают социальные няни, — Томская область. Помощницу, которая присмотрит за ребенком, пока родители заняты учебой, работой, решением неотложных бытовых вопросов, можно вызвать бесплатно. Услуга пока что доступна в Томске, а также в его пригородах — микрорайонах Южные Ворота и Северный Парк. Но география проекта постепенно расширяется.
«Мы видим, что услуга только начинает набирать обороты, но уже сейчас ясно: она нужна, — рассказывает начальник департамента по вопросам семьи и детей Томской области Наталья Извекова. — Молодые родители часто сталкиваются с нехваткой времени и поддерживающих ресурсов. Услуга “Социальная няня” призвана снять часть нагрузки, дать семье возможность передохнуть, решить важные дела, при этом зная, что ребенок в надежных руках».
Вызвать социальную няню в Томском районе могут молодые, многодетные, студенческие семьи, одинокие родители и семьи участников СВО, в которых есть дети младше трех лет. Уровень доходов не имеет значения — оценку нуждаемости, как при получении некоторых льгот и пособий, не проводят.
Для каждого, кто обращается за помощью, индивидуально подбирают формат и график сопровождения. К кому-то няня придет на дом, а кто-то оставит с ней ребенка в центре кратковременного пребывания «Малышок», который находится в Томске на улице Карла Маркса.
«Поначалу я сомневалась, как дочь отреагирует на новую обстановку, — вспоминает Анастасия, которая как раз водит ребенка на занятия в центр. — Но все прошло спокойно. Няня сразу нашла подход, малышка играет и улыбается. А я за это время могу спокойно съездить по делам. Это большая поддержка для нашей семьи».
Стоит отметить, что «Малышок» — это еще и единственный в регионе центр для самых маленьких сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Там заботятся о крохах с рождения до четырех лет. А еще на базе центра действует пункт проката предметов первой необходимости для новорожденных: кроваток, пеленальных столиков, колясок, ванночек, стульчиков, ходунков.
Помимо этого, в Томской области по нацпроекту семьям с детьми компенсируют аренду жилья, беременным студенткам-очницам единовременно выплачивают пособие в 100 тыс. рублей. В женских консультациях развивают службу по подготовке семьи к рождению ребенка. А если пара столкнулась с диагнозом «бесплодие», ее бесплатно подготовят к ЭКО.
Всесторонняя поддержка.
В Тамбовской области женские консультации и учреждения соцзащиты объединили усилия и совместно комплексно поддерживают будущих мам.
«Задача специалистов — не только информировать беременных женщин о доступных мерах социальной поддержки, но и помочь с подачей и оформлением заявления и необходимых документов, — объясняет министр социальной защиты региона Марина Макова. — Мы ставим на социальное сопровождение беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, составляем паспорт семьи и ведем дальнейшую работу до полного преодоления трудностей».
С начала года консультации получили более 900 женщин. Свыше 120 из них индивидуально сопровождают кураторы, которые помогают справиться со сложностями и сохранить беременность.
Помимо этого, как и в ряде других регионов, в Тамбовской области беременные студентки-очницы при постановке на учет в женской консультации на раннем сроке получают единовременное пособие — 100 тыс. рублей. Одна из тех, кто оформил выплату, — учащаяся Строительного колледжа Валерия Павлова из Тамбова.
«Эта помощь очень поможет нам справиться с первыми расходами и позволит мне сосредоточиться на учебе и подготовке к материнству», — уверена девушка.
Выплату Валерия использует, чтобы купить для новорожденного часть необходимых вещей. А, например, кроватку и коляску она планирует арендовать в бесплатном пункте проката.
Когда родители — студенты или преподаватели.
Комнатой матери и ребенка и группой кратковременного пребывания с января этого года пользуются студенты и сотрудники Липецкого государственного технического университета. Всего в вузе около 80 семей и одиноких родителей с детьми младше семи лет.
Бесплатные детские зоны открыли на первом этаже общежития. Комната матери и ребенка работает с 8:00 до 20:00 с понедельника по субботу. Там можно самостоятельно искупать, переодеть и покормить малыша, разогреть для него питание и простерилизовать бутылочки.
Чтобы оставить ребенка с воспитателем, требуется записаться к нему накануне. Услуга доступна только в будни с 8:00 до 17:00. Няня присматривает за детьми максимум в течение четырех часов. Одновременно в группе кратковременного пребывания находятся не более шести детей. Пока родители учатся или работают, они рисуют, резвятся в бассейне с шарами, катаются с горки, прячутся в мини-домике, осваивают развивающие игры, занимаются на шведской стенке и спортивном комплексе.
По словам аспирантки Института машиностроения и транспорта ЛТГУ Юлии Бордюговой, появление группы кратковременного пребывания стало для нее настоящим спасением. Она позволила девушке полноценно сосредоточиться на учебных занятиях.
«Помню, как боязно было оставлять четырехлетнего ребенка в первый раз, — делится молодая мама. — Но ее восторг и позитивные эмоции развеяли все сомнения! Теперь каждый наш поход в университет она неизменно спрашивает: “А в детскую комнату пойдем?”. Это лучшая оценка работы методистов. Они не просто присматривают за детьми, а активно с ними занимаются, постоянно предлагая интересные творческие задания».
Юлия очень благодарна университету за открытие группы и считает это «важным и нужным шагом», «огромным плюсом и реальной поддержкой для студентов с детьми». Как отмечает аспирантка, детская зона прекрасно оснащена: она ярко и красиво оформлена, для детей есть много игрушек и развивающих материалов.
Узнать больше о мерах поддержки, которые предусмотрены по нацпроекту «Семья», можно в тематическом разделе нашего сайта. Отметим, что, помимо льгот и услуг для будущих мам, родителей и детей, в нацпроект входят инициативы, связанные с активным долголетием и уходом за пожилыми людьми.