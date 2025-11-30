Губернатор Самарской области поздравил матерей с праздником, отметив их родительский подвиг

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к жительницам региона с поздравлением в связи с Днем матери, который отмечается в России 30 ноября. В своем обращении глава региона подчеркнул глубочайшее уважение к женщине-матери и высокое значение материнства.
«Посвященный самому дорогому и близкому человеку, этот праздник подчеркивает глубокое уважение к женщине-матери и еще раз напоминает о том, что нет более высокого призвания на земле, чем давать новую жизнь. Растить и воспитывать детей — большой труд, требующий самоотверженности и бесконечного терпения», — отметил Вячеслав Федорищев.
Особую благодарность губернатор выразил многодетным матерям, назвав их родительский труд настоящим подвигом. Он указал, что многодетная семья является мощным фундаментом, на котором строится будущее как Самарской области, так и всей страны. Также глава региона отдельно поблагодарил матерей, воспитавших защитников Отечества.
Вячеслав Федорищев подтвердил, что поддержка материнства и детства остается важнейшим приоритетом государства, находящимся в зоне особого внимания Президента Владимира Путина. «Укрепление института семьи — приоритетная задача правительства Самарской области. Будем и дальше планомерно ее решать», — заверил губернатор.