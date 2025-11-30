В Госдуме призвали Верховный суд принять новое постановление по делу Долиной

Гаврилов уточнил, что подобное постановление могло бы сформировать новый подход к рассмотрению жилищных споров и подтвердить, что добросовестный покупатель не должен нести последствия чужих мошеннических действий. Он добавил, что решение суда показало реальные риски на рынке и стало серьезным сигналом для тех, кто годами копит на квартиру.