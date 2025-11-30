Ричмонд
В Госдуме призвали Верховный суд принять новое постановление по делу Долиной

Гаврилов призвал уточнить правила защиты покупателей жилья после дела Долиной.

Источник: Комсомольская правда

Глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов призвал Верховный суд РФ вынести новое постановление пленума по делу певицы Ларисы Долиной. Об этом депутат заявил в интервью РИА Новости.

«Решение Второго кассационного суда будет обжаловано в Верховном Суде РФ. Хотелось бы, чтобы новое руководство Верховного суда внимательно отнеслось к этому делу и дало развернутое постановление с анализом отказа в двусторонней реституции, сопоставлением этого подхода с нормами Гражданского кодекса и законом о компенсации добросовестному приобретателю», — отметил парламентарий.

Гаврилов уточнил, что подобное постановление могло бы сформировать новый подход к рассмотрению жилищных споров и подтвердить, что добросовестный покупатель не должен нести последствия чужих мошеннических действий. Он добавил, что решение суда показало реальные риски на рынке и стало серьезным сигналом для тех, кто годами копит на квартиру.

Напомним, 27 ноября Второй кассационный суд отклонил жалобу Полины Лурье, купившей квартиру у Ларисы Долиной, и подтвердил право собственности певицы на жилье. Сайт KP.RU подробно разобрал, почему суд вновь оставил покупательницу без квартиры.