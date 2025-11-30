Ричмонд
Аромат шоколада и ванили: в оранжерее в Уфе расцвела редкая орхидея

В Ботаническом саду Уфы расцвела орхидея с редким ароматом.

Источник: Комсомольская правда

В Уфимском оранжерея расцвела редчайшая орхидея. По информации пресс-службы Ботанического сада, цветок обладает запахом шоколада.

Стангопея тигровая родом из Мексики, рассказали ботаники. Ее листья достигают 30 см, а цветки — 17 см. Цвести орхидея будет всего три дня.

У цветка распустились лепестки желтого цвета с красноватыми крапинками. Сейчас она издает приятный аромат с шоколадными и ванильными нотками.

