Овчинский: первый дом по реновации в Бибиреве построен более чем на 40%

Как ранее сообщалось в пресс-службе Департамента градостроительной политики, в СВАО завершено строительство двух ЖК по программе реновации. Новые дома находятся в районах Бабушкинский и Отрадное, на Радужной улице и Отрадном проезде. Здания были введены в эксплуатацию в сентябре. В общей сложности в жилых комплексах — 441 квартира, включая девять для маломобильных граждан. Их суммарная площадь превышает двадцать пять тысяч квадратных метров. В домах обеспечена безбарьерная среда: сквозные входы расположены на одном уровне с улицей без лестниц, порогов и других препятствий. В подъездах предусмотрены просторные вестибюли и лифтовые холлы.