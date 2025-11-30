Овчинский: первый дом по реновации в Бибиреве построен более чем на 40%

На северо-востоке Москвы, в районе Бибирево, по программе реновации возводят дом. Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский сообщил, что совокупная площадь новостройки превышает 34 тыс. кв. метров.
«Новостройка на улице Корнейчука, земельный участок 47А/1, состоит из трех секций. Она станет первым жилым комплексом в районе Бибирево, возведенным по программе реновации. В доме будет 457 квартир с готовой улучшенной отделкой — это почти 23 тысячи жилых “квадратов”», — цитирует слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики столицы.
Как пояснил Овчинский, в доме для маломобильных граждан планируется обустроить шесть квартир. На данный момент объект готов примерно на 40%, специалисты начинают завершать строительство монолитной конструкции здания.
В проекте предусмотрены просторные и светлые подъезды с комнатами для консьержей и местами для колясок. Входные группы будут сквозными и расположены на одном уровне с улицей, что обеспечит безбарьерную среду. Во дворе планируется провести благоустройство и озеленение: будут созданы детская и спортивная площадки, а также зона для отдыха.
Как ранее сообщалось в пресс-службе Департамента градостроительной политики, в СВАО завершено строительство двух ЖК по программе реновации. Новые дома находятся в районах Бабушкинский и Отрадное, на Радужной улице и Отрадном проезде. Здания были введены в эксплуатацию в сентябре. В общей сложности в жилых комплексах — 441 квартира, включая девять для маломобильных граждан. Их суммарная площадь превышает двадцать пять тысяч квадратных метров. В домах обеспечена безбарьерная среда: сквозные входы расположены на одном уровне с улицей без лестниц, порогов и других препятствий. В подъездах предусмотрены просторные вестибюли и лифтовые холлы.
Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что дома, построенные по программе реновации, позволяют экономить до 40% ресурсов по сравнению с традиционными малоэтажками. Программа была утверждена в августе 2017 г. и затрагивает около 1 млн жителей столицы, предусматривая расселение 5176 домов. Ранее Собянин дал поручение удвоить темпы реновации. Такие темпы строительства жилья соответствуют целям и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».