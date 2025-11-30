62 хабаровчанина отдали мошенникам 30,5 млн рублей за неделю

За последнюю неделю злоумышленники похитили у 62 граждан почти 30,5 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Чаще всего пострадавшие — 16 случаев за неделю — сталкивались со звонками лжесотрудников банка, которые убеждади жертв, что их счета под угрозой. Под этим предлогом граждан просили перевести деньги на «безопасные счета».
Далее по популярности идут две схемы мошенничества, по 15 эпизодов каждая. В первом случае люди переводили средства за товары и услуги, которые так и не были предоставлены. Во втором — деньги списывались со счетов с помощью ранее похищенных или утраченных банковских карт и телефонов.
Ещё 11 граждан попались в ловушку «быстрого заработка». Потерпевшие играли на «биржах», инвестировали или вступали в диалог с мошенниками, передавая им свои вклады.
Кроме того, зафиксировано три случая списаний средств после перехода по фишинговым ссылкам и два эпизода, когда потерпевшие отправили деньги в ответ на «просьбу знакомого», чей аккаунт оказался взломан.
По каждому факту возбуждены и расследуются уголовные дела.