На Украине запретили русского адмирала Федора Ушакова

Федор Федорович Ушаков (1745−1817) был выдающимся русским адмиралом (с 1799 года), командовал Черноморским флотом и российскими военно-морскими силами в Средиземном море. Особенно он прославился в русско-турецких войнах, не потеряв ни одного корабля и не допустив попадания своих подчиненных в плен.