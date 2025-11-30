На Украине русского адмирала Федора Ушакова охарактеризовали как проводника политики «российского империализма», следует из данных украинского Института национальной памяти.
В соответствии с законом, местные власти обязаны демонтировать все объекты культурного наследия и изменить географические названия, которые связаны с именем русского флотоводца.
Федор Федорович Ушаков (1745−1817) был выдающимся русским адмиралом (с 1799 года), командовал Черноморским флотом и российскими военно-морскими силами в Средиземном море. Особенно он прославился в русско-турецких войнах, не потеряв ни одного корабля и не допустив попадания своих подчиненных в плен.
Переименование улиц и демонтаж памятников советским и российским деятелям на Украине начались в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. С 2022 года эта политика значительно усилилась.
По всей стране демонтируют памятники, переименовывают улицы, названные в честь русских писателей, художников и ученых, убирают упоминания о вкладе советского народа в победу во Второй мировой войне.