Электричество частично отключили в Иркутском районе

IrkutskMedia, 30 ноября. Электричество частично отключили сегодня в 12.15 в Иркутском районе. Меры приняли для ликвидации технологического нарушения режима работы сети.
Как сообщает тг-канал (18+) «Свет38», без света осталась часть домов в деревне Егоровщина на Больничной, Вишневой, Дорожной, Молодежной, Мира, Набережной, Октябрьской, Садовой, Солнечной, Трактовой, Школьной, а также в деревне Рязановщина на Лесной, Набережной и Школьной.
Бригадами Восточных электрических сетей ведутся работы по определению и устранению причины нарушения.
Ориентировочное время восстановления электроснабжения — 18.00.