Ученый Эйсмонт: самая яркая комета ХХ века вернется к Земле через 2365 лет

«Все будет зависеть от поведения Юпитера, который своей гравитацией может или выбросить комету за пределы Солнечной системы, или отправить ее прямиком на Солнце, где она сгорит», — заметил ученый. Он напомнил, что роль Юпитера в истории всегда была именно такой: выбросить объект, неосторожно подлетевший к нему слишком близко, на Солнце, или направить его в другие системы к другим звездам.