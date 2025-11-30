Ким Чен Ын объявил о новой важной задаче ВВС Северной Кореи

Власти КНДР также планируют внести в свою конституцию положение об отсутствии намерения улучшать отношения с Южной Кореей. Пхеньян не желает сближения с Сеулом, который является союзником США. Ким Чен Ын, в свою очередь, призвал армию быть готовой к использованию ядерного оружия.