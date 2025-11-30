Ричмонд
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ким Чен Ын объявил о новой важной задаче ВВС Северной Кореи

Лидер Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын объявил, что национальным Военно-воздушным силам (ВВС) будет поручена новая важная задача с передовыми боевыми средствами. Он подчеркнул, что это позволит эффективнее обеспечивать безопасность страны.

Лидер Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын объявил, что национальным Военно-воздушным силам (ВВС) будет поручена новая важная задача с передовыми боевыми средствами. Он подчеркнул, что это позволит эффективнее обеспечивать безопасность страны.

— Открывается новая эпоха превращения ВВС в наиболее отборный отряд и ярко демонстрируются идейно-политическая мощь ВВС и ее полная практическая боеспособность, — передает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Военнослужащие КНДР 20 ноября пересекли военную демаркационную линию с Южной Кореей. Недалеко от границы бойцы выполняли работы, в ходе которых случайно оказались на южнокорейской стороне.

Последний раз подобное происходило 24 августа, когда около 30 северокорейских бойцов попали на территорию Южной Кореи, прозвучали предупредительные выстрелы.

Власти КНДР также планируют внести в свою конституцию положение об отсутствии намерения улучшать отношения с Южной Кореей. Пхеньян не желает сближения с Сеулом, который является союзником США. Ким Чен Ын, в свою очередь, призвал армию быть готовой к использованию ядерного оружия.

Узнать больше по теме
Ким Чен Ын — биография, детство и личная жизнь лидера КНДР
Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
Читать дальше