Мощные снегопады и ветер надвигаются на Хабаровский край

В северных районах Хабаровского края 1 декабря ожидается сильный снег с усилением ветра, что может создать серьёзные трудности для жителей и транспорта. Об этом сообщили в Дальневосточном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
По прогнозам синоптиков, в Аяно-Майском районе и местами на побережье Охотского моря выпадет сильный снег, сопровождаемый метелью. На побережье порывы ветра достигнут 17−22 метров в секунду, что значительно усложнит движение по дорогам.
Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю предупреждает о возможном образовании снежного наката и заносов на трассах. Спасатели призывают водителей и жителей проявлять осторожность и воздержаться от дальних поездок в этот период.