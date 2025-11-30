Ричмонд
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мощные снегопады и ветер надвигаются на Хабаровский край

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю предупреждает о возможном образовании снежного наката и заносов на трассах.

Сейчас в Ричмонде: 0 м/с 80% 767 мм рт. ст. +3°
Источник: Правительство Хабаровского края

В северных районах Хабаровского края 1 декабря ожидается сильный снег с усилением ветра, что может создать серьёзные трудности для жителей и транспорта. Об этом сообщили в Дальневосточном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По прогнозам синоптиков, в Аяно-Майском районе и местами на побережье Охотского моря выпадет сильный снег, сопровождаемый метелью. На побережье порывы ветра достигнут 17−22 метров в секунду, что значительно усложнит движение по дорогам.

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю предупреждает о возможном образовании снежного наката и заносов на трассах. Спасатели призывают водителей и жителей проявлять осторожность и воздержаться от дальних поездок в этот период.