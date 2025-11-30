Ричмонд
Месси побил мировой рекорд по результативным передачам

Месси сделал результативную передачу в полуфинальном матче Кубка «Высшей лиги футбола».

Источник: Аргументы и факты

Нападающий футбольного клуба «Интер Майами» Лионель Месси побил мировой рекорд по результативным передачам, превзойдя достижение венгерского форварда Ференца Пушкаша.

Очередной пас, закончившийся голом, аргентинец сделал в полуфинальном матче Кубка «Высшей лиги футбола» (MLS) против команды «Нью-Йорк Сити». В этой игре «Интер Майами» победил со счётом 5:1.

Сейчас на счету 38-летнего Месси 896 голов и 405 результативных передач. За свою карьеру он принял участие в 1136 официальных матчах.

Напомним, в октябре Лионель Месси завершил регулярный сезон MLS в ранге лучшего бомбардира. В матче против клуба «Нэшвилл» нападающий забил три гола и помог «Интер Майами» одержать победу со счётом 5:2.

Ранее также сообщалось, что Месси стал автором 1300 результативных действий и сделал это быстрее португальского нападающего Криштиану Роналду. Аргентинец вышел на показатель после забитого им мяча и трёх голевых передач в матче плей-офф MLS против команды «Цинциннати».