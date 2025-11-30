Поддельные ОСАГО по скидке: мошенники создают копии сайтов страховых компаний

Злоумышленники воспроизводят дизайн настоящего ресурса, регистрируют домен, похожий на оригинальный, и размещают на нем привлекательные предложения. Как пояснили в МВД, человек ищет ОСАГО в интернете, видит сайт с логотипом крупной страховой компании и привлекательной ценой, после чего вводит свои данные и оплачивает покупку банковской картой.