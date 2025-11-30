Поддельные ОСАГО по скидке: мошенники создают копии сайтов страховых компаний

Мошенники создают копии сайтов крупных страховых компаний и предлагают на них поддельные полисы ОСАГО по заниженной цене или с большими скидками. Об этом сообщили в пресс-центре МВД РФ на запрос ТАСС.
Злоумышленники воспроизводят дизайн настоящего ресурса, регистрируют домен, похожий на оригинальный, и размещают на нем привлекательные предложения. Как пояснили в МВД, человек ищет ОСАГО в интернете, видит сайт с логотипом крупной страховой компании и привлекательной ценой, после чего вводит свои данные и оплачивает покупку банковской картой.
Позже покупателю на электронную почту приходит документ, который выглядит достоверно. В ведомстве отметили, что проблема обнаруживается лишь при ДТП. Выясняется, что полис фальшивый, а деньги перечислены мошенникам.
Ранее KP.RU писал, что мошенники стали применять искусственный интеллект для создания поддельных снимков с мест ДТП, чтобы незаконно получить страховые выплаты. В интернете уже появляются сервисы, предлагающие «фото разбитого автомобиля» для оформления страховых случаев.