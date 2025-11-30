Прокуратура взяла на контроль ситуацию с теплоснабжением в городе Гуково

В Ростовской области прокуратура контролирует восстановление прав жителей города Гуково, оставшихся без тепла после атаки БПЛА в ночь на 30 ноября.
— Контролируется ситуация с отсутствием теплоснабжения в жилых домах и социальных объектах. На месте находится прокурор города Михаил Погорелов, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.
Напомним, после атаки БПЛА пострадала котельная, от которой отапливаются 128 многоэтажных домов, две больницы, четыре школы и шесть детских садов. Подача тепла приостановлена, персонал котельной эвакуировали. Пока на территории работают саперы, затем начнутся восстановительные работы.
