Россиян обманывают с икрой в преддверии Нового года: раскрыта циничная схема

Немногим ранее рассказывалось, что мошенники стали красть деньги россиян под предлогом доставки красной икры на дом. Аферисты пишут от лица именитых брендов, после чего предлагают купить продукт по заниженной цене. А затем подчеркивают, что сначала нужна предоплата. Если аферист ее получает — он попросту пропадает.