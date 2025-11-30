Россиян обманывают с икрой в преддверии Нового года: раскрыта циничная схема

В преддверии Нового года мошенники изобрели новую схему обмана россиян. Они стали продавать подделки под видом икры, заманивая жертв низкой ценой. Об этом предупредил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев. Его слова передает РИА Новости.
Зверев подчеркнул, что новогодний ажиотаж вокруг красной икры действительно привлекает большое внимание аферистов. Как следствие, те пытаются нажиться на желании людей купить главный атрибут праздничного стола как можно дешевле. В итоге, на прилавках появляются подделки, стоящие буквально копейки.
«В результате обманутые покупатели получают в лучшем случае фальсификат или “икорный суп” (икру с добавлением воды и других консервантов для увеличения объема), а в худшем — подделку», — сказал президент ВАРПЭ.
Он добавил, что избежать обмана все-таки можно. Так, например, не следует искать «выгодные предложения» в интернете или поддаваться на провокации о якобы грядущем цен на красную икру. Приобретать продукт лучше у проверенных продавцов, следя за акциями.
Немногим ранее рассказывалось, что мошенники стали красть деньги россиян под предлогом доставки красной икры на дом. Аферисты пишут от лица именитых брендов, после чего предлагают купить продукт по заниженной цене. А затем подчеркивают, что сначала нужна предоплата. Если аферист ее получает — он попросту пропадает.