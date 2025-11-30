«Платить налоги — твой долг»: в Узбекистане начнут «воспитывать» граждан с помощью налоговых напоминаний

Теперь гражданам будут напоминать о задолженности по налогам даже там, где раньше об этом никто не задумывался. Центробанк и Налоговый комитет договорятся с коммерческими банками и платежными организациями о том, чтобы на главной странице мобильных приложений ежемесячно отображалась информация о наличии налоговой задолженности. Если раньше пользователь открывал приложение, чтобы посмотреть остаток на карте или оплатить интернет, теперь он тут же увидит: «У вас есть долг по налогам».