«Платить налоги — твой долг»: в Узбекистане начнут «воспитывать» граждан с помощью налоговых напоминаний

Vaib.uz (Узбекистан. 30 ноября). В Узбекистане стартует новая кампания, направленная на формирование у граждан убеждения, что «платить налоги — это личный долг каждого». Для этого власти запускают ряд интересных и даже неожиданных мер, которые вскоре коснутся практически каждого пользователя банковских и финансовых сервисов.

Источник: Vaib.Uz

Напоминания о долгах станут частью цифровой жизни.

Теперь гражданам будут напоминать о задолженности по налогам даже там, где раньше об этом никто не задумывался. Центробанк и Налоговый комитет договорятся с коммерческими банками и платежными организациями о том, чтобы на главной странице мобильных приложений ежемесячно отображалась информация о наличии налоговой задолженности. Если раньше пользователь открывал приложение, чтобы посмотреть остаток на карте или оплатить интернет, теперь он тут же увидит: «У вас есть долг по налогам».

Публичность и прозрачность для госслужащих.

Власти решили, что борьба с задолженностями должна начинаться с самих чиновников. Поэтому по итогам каждого квартала на сайте Налогового комитета будет публиковаться информация о налоговой задолженности госслужащих — по министерствам и ведомствам. Конечно, с учетом защиты персональных данных, но общество сможет увидеть, кто из чиновников дисциплинирован, а кто нет.

Новый сервис — куда уходят ваши налоги?

Еще одна важная новация — запуск с 1 января 2026 года сервиса «Расходы за счет налогов физических лиц». С его помощью любой желающий сможет узнать, куда государство направляет налоги, которые он заплатил. По задумке властей, это должно повысить уровень доверия граждан и сделать государственные расходы более прозрачными.

Таким образом Узбекистан делает ставку не только на наказание за неуплату налогов, но и на информирование, прозрачность и даже немного на «социальный стыд». Чем закончится этот эксперимент, покажет время. Но теперь налоговая дисциплина будет не просто делом бухгалтерии, а частью повседневной цифровой жизни каждого гражданина.