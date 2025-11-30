В Узбекистане стартует массовая программа по установке камер с системой распознавания лиц

Теперь на входах и выходах банков, крупных промышленных предприятий, местных хокимиятов и других объектов, находящихся под охраной, поэтапно будут внедряться современные системы технической безопасности, способные идентифицировать посетителей по лицу. Для многих это будет означать, что привычная система прохода через турникет или вахту изменится: данные о каждом посетителе будут фиксироваться автоматически, а уровень контроля возрастет.