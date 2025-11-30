В Узбекистане стартует массовая программа по установке камер с системой распознавания лиц

Теперь на входах и выходах банков, крупных промышленных предприятий, местных хокимиятов и других объектов, находящихся под охраной, поэтапно будут внедряться современные системы технической безопасности, способные идентифицировать посетителей по лицу. Для многих это будет означать, что привычная система прохода через турникет или вахту изменится: данные о каждом посетителе будут фиксироваться автоматически, а уровень контроля возрастет.
Особое внимание в программе уделяется образовательным учреждениям. Безопасность государственных, негосударственных и филиалов иностранных образовательных организаций теперь будет обеспечиваться комплексно — не только физической охраной, но и современной технической инфраструктурой. Департамент охраны Министерства внутренних дел будет оказывать услуги по установке и техническому обслуживанию сигнализаций, тревожных кнопок и видеонаблюдения на договорной основе.
Власти уверяют: новые меры позволят эффективнее реагировать на инциденты, предотвращать несанкционированный доступ к объектам и оперативно выявлять подозрительных лиц. Для образовательных учреждений это дополнительная гарантия безопасности детей и педагогов.