Школьники Хабаровского края блеснули талантами на технологической олимпиаде

В награду за свой труд и интеллект победители получат дипломы для своего портфолио, которые дадут им серьезные преимущества в следующем сезоне олимпиады. Кроме того, они получат возможность участвовать в новых технологических проектах от Кружкового движения НТИ и платформы «Россия — страна возможностей». Лучшие команды также будут приглашены на специальный Слет юниоров, который пройдет в декабре в Московской области, где они смогут пообщаться с единомышленниками со всей страны.