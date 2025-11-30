Школьники Хабаровского края блеснули талантами на технологической олимпиаде

Трое юных инженеров из Хабаровского края одержали победу в престижном соревновании — Национальной технологической олимпиаде Junior, которая проводится платформой «Россия — страна возможностей». Всего звания победителей и призеров седьмого сезона удостоились почти 1300 школьников из 66 регионов страны, но хабаровские ребята смогли блеснуть на общем фоне. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Победителями стали Павел Колмаков, Вячеслав Самойлов и Михаил Сериков, которые объединились в команду с космическим названием «Космонавты». Юные таланты представляют хабаровскую школу № 32, школу № 13 и Волочаевский лицей. Как отметили в краевом министерстве образования, эта олимпиада не просто ищет одаренных детей, а целенаправленно формирует новое поколение российских инженеров и ученых, способных решать самые сложные задачи.
Ребята соревновались в одном из семи технологических направлений, где им пришлось пройти через серию увлекательных инженерных испытаний. Школьники проектировали конвейер для сборки космических аппаратов, создавали виртуальную модель солнечной электростанции для целого города и даже писали программы для прототипа межпространственного коммуникатора. Сложность заданий была очень высокой, но хабаровская команда блестяще со всем справилась.
В награду за свой труд и интеллект победители получат дипломы для своего портфолио, которые дадут им серьезные преимущества в следующем сезоне олимпиады. Кроме того, они получат возможность участвовать в новых технологических проектах от Кружкового движения НТИ и платформы «Россия — страна возможностей». Лучшие команды также будут приглашены на специальный Слет юниоров, который пройдет в декабре в Московской области, где они смогут пообщаться с единомышленниками со всей страны.