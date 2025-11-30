Ричмонд
Валентина Матвиенко поздравила российских женщин с Днем матери

В обращении Матвиенко отметила, что слово «мама» становится первым в речи ребенка, а для каждого человека нет никого ближе и дороже матери.

Источник: Аргументы и факты

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила российских женщин с Днем матери, подчеркнув значимость этого праздника.

По ее словам, он напоминает о ключевой роли женщины не только в жизни ребенка, но и в развитии всего общества.

В обращении Матвиенко отметила, что слово «мама» становится первым в речи ребенка, а для каждого человека нет никого ближе и дороже матери.

«С ней неразрывно связаны наши особые чувства, трогательные воспоминания, ее образ воплощает нежность и заботу», — сказала спикер СФ.

Председатель Совета Федерации добавила, что по-настоящему счастлив тот, кто может обратиться к матери за советом и поддержкой в трудные моменты. Ее мудрость и доброта, подчеркнула Матвиенко, помогают и вдохновляют в любом возрасте.

«Дорогие женщины! Примите мои искренние пожелания успехов, здоровья и радости. Пусть в ваших домах всегда царят тепло и гармония», — заключила Валентина Матвиенко.

Ранее Матвиенко заявила, что у мира должно быть женское лицо.

