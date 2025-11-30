Тишковец: зима в Центральной России наступит во второй половине декабря

«Метеорологическая зима (переход среднесуточной температуры через ноль в сторону отрицательных значений) с опозданием более чем на месяц наступит в лучшем случае только во второй половине декабря. Также формирование устойчивого снежного покрова ожидается не раньше четвертой пентады (пятидневки) месяца», — говорится в сообщении специалиста.