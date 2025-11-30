Тишковец: зима в Центральной России наступит во второй половине декабря

Метеорологическая зима в Центральной России наступит во второй половине декабря, заявил в своем Telegram-канале метеоролог Евгений Тишковец.
«Метеорологическая зима (переход среднесуточной температуры через ноль в сторону отрицательных значений) с опозданием более чем на месяц наступит в лучшем случае только во второй половине декабря. Также формирование устойчивого снежного покрова ожидается не раньше четвертой пентады (пятидневки) месяца», — говорится в сообщении специалиста.
Он добавил, что согласно долгосрочному прогнозу декабрь в Центральной России будет очень теплым — среднемесячная температура воздуха ожидается на 3−5 градусов выше климатической нормы.
Ранее синоптик Александр Ильин заявил, что в Москве в первую неделю декабря будет аномально тепло.