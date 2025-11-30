Ричмонд
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Масштабный сбой произошел в работе популярного у белорусов голосового помощника «Алиса»

Сбой произошел в работе популярного у белорусов голосового помощника «Алиса».

Источник: Комсомольская правда

Масштабный сбой зафиксирован в работе популярного, в том числе и у белорусов, виртуального голосового помощника «Алиса», пишет РИА Новости.

Накануне пользователи массово стали сообщать о проблемах в работе умных колонок с голосовым помощником «Алиса».

— Краткосрочный сбой вызвал временные трудности в работе «Алисы» у некоторых пользователей, — подтвердили наличие неполадок в пресс-службе «Яндекса».

При этом в компании подчеркнули, что сбой был краткосрочным и уже устранен.

Сообщалось, что 29 ноября пиковое количество жалоб на работу «Алисы» пришлось на 16.30 часов (по минскому времени. — Ред.). Белорусские пользователи также жаловались на сбой. Согласно данным detector404, за сутки белорусскими пользователями было оставлено свыше 40 жалоб, больше всего во временной промежуток с 14.15 до 18.30.

Пользователей сообщали о проблемах с функционированием сервиса, загрузкой сайта и почты, приложения и «умного дома».