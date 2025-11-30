Масштабный сбой произошел в работе популярного у белорусов голосового помощника «Алиса»

Сообщалось, что 29 ноября пиковое количество жалоб на работу «Алисы» пришлось на 16.30 часов (по минскому времени. — Ред.). Белорусские пользователи также жаловались на сбой. Согласно данным detector404, за сутки белорусскими пользователями было оставлено свыше 40 жалоб, больше всего во временной промежуток с 14.15 до 18.30.