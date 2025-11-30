Казахстан выразил Украине протест из-за «очередной» атаки на инфраструктуру КТК

Министерство иностранных дел Казахстана выразило Украине протест после «очередной» атаки на инфраструктуру международного Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в порту Новороссийска. Об этом в воскресенье, 30 ноября, заявил официальный представитель ведомства Айбеа Смадияров.
По словам дипломата, этот удар стал третьим актом агрессии против гражданского объекта, работа которого обеспечена нормами международного права. Он подчеркнул, что Казахстан выступает за то, чтобы на нефтяном рынке сохранялась стабильная ситуация, а поставки углеводородов происходили без перебоев.
— Рассматриваем произошедшее как действие, наносящее ущерб двусторонним отношениям Республики Казахстан и Украины, и ожидаем от украинской стороны принятия действенных мер по недопущению подобных инцидентов в будущем, — передает слова Смадиярова официальный сайт министерства.
Утром 29 ноября безэкипажные катера украинской армии атаковали выносное причальное устройство ВПУ-2 в акватории морского терминала КТС под Новороссийском.