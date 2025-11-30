Бастрыкин поручил проверить жалобу многодетной матери под Волгоградом

Как стало известно, семья проживает в частном доме, построенном еще в 1952 году. В здании нет элементарных удобств, включая центральное отопление и другие необходимые коммуникации. На учете нуждающихся в улучшении жилищных условий женщина состоит с 2003 года, однако за все это время ситуация не изменилась. Многочисленные обращения в местные инстанции не принесли никакого результата.