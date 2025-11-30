Ричмонд
Бастрыкин поручил проверить жалобу многодетной матери под Волгоградом

Многодетная мать из Краснослободска живет в доме без отопления и коммуникаций.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело из-за нарушения жилищных прав многодетной семьи в городе Краснослободске Волгоградской области. Женщина, воспитавшая пятерых детей, почти 20 лет не может добиться улучшения своих жилищных условий, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на следком.

Как стало известно, семья проживает в частном доме, построенном еще в 1952 году. В здании нет элементарных удобств, включая центральное отопление и другие необходимые коммуникации. На учете нуждающихся в улучшении жилищных условий женщина состоит с 2003 года, однако за все это время ситуация не изменилась. Многочисленные обращения в местные инстанции не принесли никакого результата.

Проблема получила огласку после обращений в социальных сетях, в том числе в официальном аккаунте Информационного центра СК России. Ранее ведомство уже брало ситуацию на контроль, а в региональном управлении СК проводилась проверка. Теперь Александр Бастрыкин потребовал более решительных мер.

Глава СК поручил руководителю СУ СК России по Волгоградской области Василию Семенову немедленно возбудить уголовное дело и доложить о результатах расследования. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.