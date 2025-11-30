Главный инженер обрушившегося ангара на Сахалине арестован после гибели рабочих

Главного инженера ангара, обрушившегося во время строительства на Сахалине и приведшего к гибели трех рабочих, арестовали до 27 января 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
В ведомстве уточнили, что суд избрал для задержанного инженера меру пресечения в виде заключения под стражу. Мужчине предъявлено обвинение по статье о нарушении правил безопасности при проведении строительных или иных работ, повлекших тяжкий вред здоровью и смерть двух и более человек по неосторожности.
Прокуратура также сообщила, что ход расследования находится на ее контроле. В результате обрушения металлоконструкции на стройплощадке пострадали семь человек. Четверых пострадавших госпитализировали, трое скончались.
Напомним, в Южно-Сахалинске на улице Энергетиков обрушился строящийся двухэтажный ангар. Под завалами из бетона и строительных конструкций оказались рабочие, находившиеся внутри в момент происшествия. Для ликвидации последствий и поиска пострадавших прибыли 16 специалистов МЧС России.