Главный инженер обрушившегося ангара на Сахалине арестован после гибели рабочих

В ведомстве уточнили, что суд избрал для задержанного инженера меру пресечения в виде заключения под стражу. Мужчине предъявлено обвинение по статье о нарушении правил безопасности при проведении строительных или иных работ, повлекших тяжкий вред здоровью и смерть двух и более человек по неосторожности.