УФНС напомнило омичам о последнем дне уплаты четырех налогов

Суммы, которые нужно заплатить, сообщаются в налоговых уведомлениях. В электронном виде они приходят в личный кабинет человека на портале ФНС или на «Госуслугах». В бумажном виде эти документы можно получить в МФЦ или затребовать доставку к себе домой почтой.