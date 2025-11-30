Ричмонд
УФНС напомнило омичам о последнем дне уплаты четырех налогов

30 ноября это уже крайняя дата оплаты земельного, имущественного и еще двух налогов.

Источник: Комсомольская правда

Омские налоговики напомнили гражданам, что 30 ноября это последний день своевременной уплаты налогов. Имеются в виду четыре налога, которые государство не списывает с доходов автоматически, граждане должны уплатить их самостоятельно.

До 1 декабря нужно оплатить имущественный, земельный, транспортный налоги и НДФЛ, указанный в уведомлении.

Суммы, которые нужно заплатить, сообщаются в налоговых уведомлениях. В электронном виде они приходят в личный кабинет человека на портале ФНС или на «Госуслугах». В бумажном виде эти документы можно получить в МФЦ или затребовать доставку к себе домой почтой.

Оплатить налоги можно в личном кабинете налогоплательщика, через сервис «Уплата налогов и пошлин» или на тех же «Госуслугах».

Сделаем оговорку, сейчас не платят налог на имущество пенсионеры, они же частично освобождены от налога на землю, но это зависит от размера участка / участков, которыми они владеют.

Ранее «КП Омск» писала, что гражданам нужно платить и налоги на имущество, оформленное на детей.