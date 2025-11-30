Ричмонд
Житель Ростовской области занял третье место на Кубке мира по шахматам

Во время финальных матчей он одолел соперника из Узбекистана.

Гроссмейстер Андрей Есипенко из Ростовской области занял третье место на Кубке мира, который состоялся в Гоа с 31 октября по 27 ноября, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций. Такие достижения россиян популяризируют занятия данным видом спорта, что отвечает задачам госпрограммы «Спорт России».

Так, 25 ноября состоялись ответные партии финальных матчей кубка. В этот день Андрей дважды обыграл соперника из Узбекистана и завоевал бронзу соревнований. Данное достижение дает донскому шахматисту право выступить в Турнире претендентов в 2026 году. Вместе с ним за место в матче за звание чемпиона мира поборются еще семь сильнейших гроссмейстеров, включая других финалистов кубка — Вэй И и Жавохира Синдарова.

Уточним, что Турнир претендентов пройдет с 28 марта по 16 апреля 2026 года на Кипре. Победитель получит шанс сразиться с действующим чемпионом мира Доммараджу Гукешем.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.