Гроссмейстер Андрей Есипенко из Ростовской области занял третье место на Кубке мира, который состоялся в Гоа с 31 октября по 27 ноября, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций. Такие достижения россиян популяризируют занятия данным видом спорта, что отвечает задачам госпрограммы «Спорт России».
Так, 25 ноября состоялись ответные партии финальных матчей кубка. В этот день Андрей дважды обыграл соперника из Узбекистана и завоевал бронзу соревнований. Данное достижение дает донскому шахматисту право выступить в Турнире претендентов в 2026 году. Вместе с ним за место в матче за звание чемпиона мира поборются еще семь сильнейших гроссмейстеров, включая других финалистов кубка — Вэй И и Жавохира Синдарова.
Уточним, что Турнир претендентов пройдет с 28 марта по 16 апреля 2026 года на Кипре. Победитель получит шанс сразиться с действующим чемпионом мира Доммараджу Гукешем.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.