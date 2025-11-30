Житель Ростовской области занял третье место на Кубке мира по шахматам

Так, 25 ноября состоялись ответные партии финальных матчей кубка. В этот день Андрей дважды обыграл соперника из Узбекистана и завоевал бронзу соревнований. Данное достижение дает донскому шахматисту право выступить в Турнире претендентов в 2026 году. Вместе с ним за место в матче за звание чемпиона мира поборются еще семь сильнейших гроссмейстеров, включая других финалистов кубка — Вэй И и Жавохира Синдарова.