Появилось видео, как лиса ловит мышь на Егошихинском кладбище в Перми

Животное заметили утром 30 ноября.

Источник: Аргументы и факты

Очевидцы поделились с сайтом perm.aif.ru видео, на котором запечатлено, как лиса ловит мышь на Егошихинском кладбище в Перми.

Дикое животное, гуляющее вдоль надгробных камней, заметили утром 30 ноября.

На записи видно, как хищница ловит мышь возле одной из могил. Схватив добычу в зубы, она убегает прочь.

Напомним, в ноябре в разных районах Перми горожане неоднократно замечали лису. Хищницу видели недалеко от Гознака, на бульваре Гагарина, Егошихинском кладбище и в других местах. По данным регионального министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, что основной причиной выхода диких животных в населённые пункты является доступность пищи — мусора и пищевых отходов.