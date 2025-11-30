Появилось видео, как лиса ловит мышь на Егошихинском кладбище в Перми

Напомним, в ноябре в разных районах Перми горожане неоднократно замечали лису. Хищницу видели недалеко от Гознака, на бульваре Гагарина, Егошихинском кладбище и в других местах. По данным регионального министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, что основной причиной выхода диких животных в населённые пункты является доступность пищи — мусора и пищевых отходов.